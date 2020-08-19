Девочка нашла на пляже переплывшую океан бутылку с посланием: видео

Письмо пересекло Атлантический океан и приплыло из Великобритании в США

Трехлетняя Лила Чин из американского штата Массачусетс во время прогулки по пляжу и случайно обнаружила бутылку с посланием. Курьезный случай произошел 15 августа. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Письмо в бутылке 11-летней давности проделало долгий путь – пересекло Атлантический океан и приплыло из Великобритании в США. В послании указывалось: "Отправлено из Великобритании 3 марта 2009 года".

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Семья Чин призналась, что находка вдохновила их подготовить собственное послание в бутылке и бросить его в океан. Подробности не уточняются.

Напомним, летом 2019 года жительница канадского города Ванкувер Никки Саадат собирала вблизи архипелага Хайда-Гуай водоросли и обнаружила в океане пластиковую бутылку с посланием на неизвестном ей языке.

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Кроме этого, жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. После нескольких месяцев изучения оказалось, что оно является старейшим из когда-либо найденных в мире.

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