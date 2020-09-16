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Девочка попробовала зеленый перец чили: ее реакция попала на видео и стала хитом

Сегодня, 12:20

Этот ролик набрал миллион просмотров в китайской социальной сети Weibo

Маленькая девочка из города Мяньян, что находится в провинции Сычуань на юго-западе Китая, попросила у своих родителей разрешения продегустировать зеленый перец чили. После долгих уговоров мать ребенка согласилась и сняла это на видео. Как оказалось, не зря. Реакция малышки стала мемом в китайской социальной сети Weibo и набрала миллион просмотров.

На первых кадрах забавного ролика девочка подносит овощ ко рту и откусывает кусочек. Выражение ее лица резко меняется, она кашляет и пытается быстро выплюнуть перец. Чтобы избавиться от горечи, ребенок засовывает ладошку себе в рот, но это не помогает.

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"Ха-ха, это весело. Она такая милая", "Вот так нужно воспитывать ребенка: теперь она знает, что нельзя есть все подряд", – пишут в комментариях пользователи сети.

Видео: Weibo

Напомним, ранее юзеры обсуждали ролик, опубликованный пользователем TikTok по имени Винсент. Парень показал момент встречи со своим псом после полугодовой разлуки. Он надеялся, что питомец не забудет его, но реакция животного оказалась весьма неожиданной.

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Источник: Сегодня
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