Девочка с лицом Дональда Трампа вышла в эфир вечернего шоу: видео

Джимми Киммел в очередной раз поиздевался над политиком

В эфире вечернего шоу американский телеведущий Джимми Киммел на шуточном видео показал девочку с лицом президента США Дональда Трампа. Журналист таким образом в очередной раз поиздевался над политиком из-за его реакции на угрозу пандемии коронавируса.

На короткой записи девочка по имени Лили трогала еду своей собаки, хотя ей строго-настрого запретили это делать. В разговоре с мамой она настойчиво все отрицает, не взирая на то, что ее поймали на горячем.

Этот веселый ролик напомнил Киммелу лидера США, который утверждал, что COVID-19 не представляет особой угрозы для американцев, а сейчас заявляет, что не говорил ранее ничего подобного. Телеведущий решил обыграть эту ситуации и попросил специалистов с помощью дипфейка "наложить" на Лили лицо Дональда Трампа. Получилось очень смешно!

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что президент США иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись: "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться