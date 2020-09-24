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Девочка восемь лет питалась только чипсами и хлебом: как она выглядит сейчас (фото)

Сегодня, 15:17

10-летняя Марта Дэвис отказывалась от любой другой пищи

10-летняя Марта Дэвис из английского города Ковентри больше восьми лет питалась только чипсами и жареным хлебом. Врачи диагностировали у девочки редкую болезнь – пищевую неофобию. Это расстройство психики, при котором непривычная еда вызывает патологический страх. Об этом пишет издание Fox News.

До 18 месяцев у Марты был такой же рацион, как и у всех детей в ее возрасте. Но потом она начала кричать и отпихивать еду от себя и, по словам ее матери, "становилась все привередливее и привередливее".

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Вскоре девочка отказалась от любой пищи, кроме чипсов и тостов из белого хлеба, и начинала давиться, когда ее пытались накормить обычным обедом.

Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
Марта Дэвис восемь лет питалась только чипсами и хлебом
Фото: SWNS
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Решить эту проблему помогла гипнотерапия. "После сеанса она начала грызть фрукты и овощи и за несколько недель попробовала 50 новых блюд", – рассказывает мать ребенка.

Кстати, это далеко не первый подобный случай: австралиец год питался одной картошкой – как изменилось его тело сейчас.

Смотрите видео: как изменился рацион украинцев во время карантина

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о британце, который четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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