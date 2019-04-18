Девочки-близнецы "подрались" в утробе матери: видео

Будущему отцу эти кадры показались похожими на "несколько раундов бокса"

Близнецы "подрались" в утробе матери Фото: Depositphotos

Будущий отец по имени Тео поделился в сети видеозаписью с УЗИ своей беременной жены. На ролике показано, как его дочки – идентичные близнецы – "дерутся" и отпихивают друг друга, находясь в животе у матери. 28-летнему Тео эти кадры показались похожими на "несколько раундов бокса", пишет Daily Mail.

Все дело в том, что девочки находились в одном амниотическом мешке, хотя обычно у каждого из двойняшек есть собственный. Это очень редкий случай – примерно 1% от всех случаев беременности близнецами. Это грозит страшными последствиями, вплоть до смерти детей. Впрочем, семье Тао повезло – обе малышки уже родились полностью здоровыми.

Отец гордится, что его дочери стали известными еще до своего рождения. Более того, он говорит, что на других УЗИ они с женой видели, как девочки "обнимались".

Напомним, ранее "Сегодня" писали про девочку из Индии, которая родилась с близнецом-паразитом растущим из ее туловища. Кроме этого, мы рассказывали о зачатых в один день близнецов, которые родились с разницей в 15 лет.

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