Девушек пристыдили за выход в свет в "крайне неприличных" костюмах: видео

12 участниц балета попало в скандал из-за чересчур оригинальных нарядов в постановке

Балет в костюмах женских гениталий взорвал сеть Фото: facebook.com/EmRuscianoOfficial

Австралийская радиоведущая и комик Эм Рушано в эфире передачи The Project дала интервью ведущей телеканала Channel 10. В ходе обсуждения ее шоу Rage and Rainbows телевизионщики показали постановку, в которой 12 девушек танцуют в костюмах гениталий.

Эм Рушано назвала упомянутую постановку "любовным письмом каждой женщине, которая когда-либо чувствовала, что ей приходилось приуменьшать свои физические достоинства или духовные качества, чтобы быть принятой".

Смотрите видео, как мужчина "зажал" ягодицы ведущей в прямом эфире и она не выдержала:

Мнение зрителей и пользователей сети по поводу постановки разошлись. Одни отметили, что это слишком пошло, другие похвалили руководство канала за смелость показать отрывок шоу. "Это крайне неприлично", "Мои дети это смотрели. Еще 7:30 не было, а вы такое показываете", – написали одни юзеры. "Кто бы из начальников ни разрешил это показывать, его нужно повысить!", "Спасибо Рушано за ее юмор, голос и танцующие вагины! Лучший способ провести вечер понедельника!" – отметили другие комментаторы.

Напомним, актриса надела странный костюм и повергла в шок зрителей российского ТВ. Кроме этого, мы писали, как российский ведущий выругался матом в эфире "Первого канала".

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