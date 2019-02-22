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Девушка без рук и ног нашла любовь и выходит замуж: фото

Джиллис Остин планирует свадьбу своей мечты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:05
Джиллис Остин Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook

30-летняя американка из Хьюстона (Техас) Джиллис Остин планирует свадьбу своей мечты, хотя врачи не верили, что девушка, которая родилась без рук и колен, доживет до 18 лет.

Жених Остин, предприниматель Джонатан Шортер, всегда относился к девушке как к обычному человеку. Мужчина помогает любимой выходить из транспорта и достать нужные вещи. "Мы настоящая команда, – говорит Джонатан. – Встретились 13 лет назад через общих друзей, сначала дружили, а потом полюбили друг друга".

Джиллис Остин
Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook
Джиллис Остин
Фото: Facebook
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Мать девушки Дебора Остин была шокирована, когда увидела ее после рождения. Женщина утверждает, что первые дни после родов были тяжелыми, но постепенно она научилась бороться с трудностями.

Джиллис повезло прожить счастливое детство. Дети не обижали ее. Девушка была окружена заботой и любовью. "Дети хорошо относились ко мне в школе. Я думаю, я была для них чем-то вроде куклы. Это был хороший период моей жизни", – рассказывает американка сайта Daily Mail.

Сейчас Джиллис Остин ведет свой успешный ткацкий бизнес и готовится к свадьбе.

Напомним, невеста без рук и ног надела белое платье и пришла на свадьбу. Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты.

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Источник: Сегодня
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