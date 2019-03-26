Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка благодаря чужим младенцам заработала полмиллиона долларов

Стартовый капитал британки составлял 2000 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Британка придумывает имена детям
Британка придумывает имена детям
Фото: Pixabay

Британка сумела самостоятельно заработать на оплату обучения в колледже, помогая выбирать имена для китайских младенцев, сообщает CNBC.

В 2015 году, когда Бо Джессап было всего лишь 15 лет, она основала сайт Special Name, который предназначен для родителей из Поднебесной. Последнее время многие китайцы, помимо традиционных национальных имен, стараются дать своим отпрыскам и английское имя — для удобства общения с иностранцами.

Идея пришла Бо в голову после визита в Китай, где бизнес-партнер ее отца попросил ее помочь выбрать имя для его дочки. На вопрос, какой он видит свою дочь в будущем, китаец ответил, что хочет, чтобы люди удивлялись ее достижениям. И тогда Бо предложила ему назвать ребенка Элизой — по имени героини голливудского фильма "Моя прекрасная леди" и пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион" Элизы Дулиттл, которая из простой невоспитанной цветочницы превратилась в настоящую леди.

Бо осознала, как много в китайской культуре значат имена. При этом, многие китайцы не могут подобрать подходящее имя из-за языкового барьера. И тогда на свет появляются такие странные сочетания, как Ролекс Вон или Гэндальф Ву.

Для того, чтобы начать свой бизнес школьница одолжила у родителей 2000 долларов и наняла веб-дизайнера для создания сайта. Затем она заполнила базу данных из 4000 имен. За небольшую плату (всего 79 американских центов), родителям предлагается указать пять характеристик, с которыми ассоциируется имя — к примеру, честность, амбициозность, оптимизм. После обработки запроса предлагается несколько имен на выбор.

За первые же полгода юная предпринимательница заработала 60 тысяч долларов. В настоящее время доход 19-летней британки уже приблизился к полумиллиону долларов. Она подобрала имена уже почти 688 тысячам младенцев.

Напомним, в Минюсте назвали самые популярные и редкие имена новорожденных украинцев. Кроме этого, мы писали, что самым распространенным женским именем в мире в 2017 году стало имя София. Также сообщалось, что египетский журналист Моамен Мохтар назвал своего новорожденного сына в честь президента Российской Федерации.

Смотрите видео: в Киеве родилось рекордное количество малышей

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Чиновники рассказали киевлянам, как можно сменить надоевшее имя София или Принцесса: названы самые популярные и необычные детские имена в Украине Названы популярные и редкие детские имена в Киеве Названы женские имена, которые больше всего привлекают мужчин
видео Великобритания дети ребенок курьез имена
Реклама

Новости партнеров

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад
Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Популярные статьи

Сегодня, 13:19Fun

26 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Вчера, 16:01Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Вчера, 14:56Fun

25 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Вчера, 11:12Техно

Google готовит неприятности пользователям Gmail

Вчера, 07:58Fun

Поющая на свадьбе свидетельница довела свидетеля до обморока: видео

Вчера, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Вчера, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

24 мартаШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

24 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": в четвертом выпуске участники отправились в кулинарное путешествие

24 мартаШоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

24 мартаПсихология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

24 мартаТехно

Фотограф снял видео на камеру и уничтожил матрицу

24 мартаШоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Колишня дружина Хамеса Родрігеса демонструє фігуру на відпочинку
Колишня дружина Хамеса Родрігеса демонструє фігуру на відпочинку
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Долина изменилась до неузнаваемости накануне 63-летия
Долина изменилась до неузнаваемости накануне 63-летия
Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине
Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине