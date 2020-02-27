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Девушка из-за редкой болезни "превращается" в мужчину: фото

Студентка страдает от гисрутизма и синдрома поликистозных яичников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58

23-летняя студентка по имени Джейд Марджа из колледжа Кайопа в американском городе Фармвилл, штат Вирджиния, "превращается" в мужчину из-за редкой болезни. Девушка страдает от гисрутизма и синдрома поликистозных яичников. Почти всю жизнь она борется с растущими по всему телу темными волосами, лысиной, акне и лишним весом, пишет издание Daily Mail.

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Джейд Марджа носила с собой бритву и брилась до двух раз в день из-за быстро отрастающей щетины. Она даже задумывалась о смене пола, так как волосы на лице у мужчин выглядят естественно.

Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
Джейд Марджа
Фото: instagram.com/mdwfeatures
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В июне 2019 года американка познакомилась в интернете с девушкой, которая помогла ей поверить в себя и поднять самооценку. В декабре того же года Марджа перестала бриться. Некоторые люди называют девушку фриком, другие считают ее примером для подражания. Джейд уверена, что добрых людей в мире больше. "Я хочу, чтобы люди знали, что они не одиноки, и они не менее красивы из-за синдрома поликистоза яичников или гисрутизма", – подчеркнула студентка.

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Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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