Девушка купила платье с вырезом, но он оказался не в том месте

Британка купила одежду в интернет-магазине и разочаровалась

Девушка купила платье с необычным вырезом. Фото: pixabay

Интересный случай произошел с 23-летней жительницей Великобритании по имени Пейдж Гарднер. Девушка решила купить себе модное платье в интернет-магазине, но когда товар привезли, оказалось, что вырез на обновке сделан не в том месте и полностью оголяет грудь британки. На инцидент обратило внимание издание Daily Mail.

"Как только я надела его, я поняла, что определенно не буду носить его ни в каком общественном месте — никакой скотч для декольте не сможет спасти ситуацию. Оно определенно сидит не так, как я ожидала", — заявила Гарднер.

Пейдж Гарднер Фото: Caters News Agency

Девушка решила обратить ситуацию в шутку и поделилась фотографией в обновке с друзьями и родственниками. По ее словам, история вызвала у близких смех.

Модница также отметила, что останется клиентом этого интернет-магазина. "Просто буду впредь осведомлена о модели на фото и о том, какая объемная у нее грудь", — пошутила она.

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