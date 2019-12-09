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Девушка на фото впервые за пять лет съела мясо: что с ней произошло

Элис Паркер решила провести эксперимент, и результат ее удивил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39

Instagram -блогерша из Великобритании Элис Паркер получила популярность в социальных сетях благодаря контенту для веганов, а теперь перешла на мясоедение. Девушка утверждает, что с новым рационом чувствует себя "сосредоточенной и здоровой".

Недавно британка решила провести эксперимент и на протяжении месяца ела только мясо и продукты животного происхождения. Она вела дневник о "хищной диете", который опубликовала на своей странице в YouTube-канале.

Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
Элис Паркер
Фото: instagram.com/alyseparkerr
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Паркер каждый день жарила стейки, а также ела лосось, бекон и яйца, чего не позволяла себе раньше. По словам блогерши, после эксперимента у нее стало больше энергии, улучшилось внимание и общее состояние здоровья. До этого она пять лет была веганом.

Смотрите видео: диета за тысячу гривен

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Девушка объяснила своей аудитории, что многие ее друзья-веганы уже перешли на такое питание и отметили улучшение своего состояния.

Напомним, австралиец год питался одной картошкой: как изменилось его тело сейчас. Кроме этого, "Сегодня" писали, что британец четверть века питался только крекерами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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