Девушка на самоизоляции подстригла себя и ужаснулась от результата: видео

Николь Куэрпо решила обновить прическу в домашних условиях

Девушка по имени Николь Куэрпо из-за распространения коронавируса находится на самоизоляции. На днях она решила обновить прическу в домашних условиях, сняла этот процесс на видео, а затем выложила короткий ролик на своей странице в социальной сети TikTok.

На кадрах она сидит перед зеркалом, подносит ножницы к волосам и резкими движениями отрезает длинные пряди. В конце ролика Куэрпо увидела результат и закричала от ужаса, понимая, что совершила ошибку. Однако экспериментаторша отнеслась к ситуации с юмором. "Это было импульсивное действие, о котором я жалею", – сказала девушка.

"По крайней мере, к тому времени, когда закончится карантин, волосы снова отрастут", – посмеялся один из подписчиков Николь Куэрпо.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о парикмахерше Хайди Ли из американского штата Джорджия. Девушка самоизолировалась из-за карантина. Однако чтобы не растерять сноровку, она решила тренироваться на своем бойфренде. Молодой человек по просьбе Лу примерил на себя образы принцессы Леи, певицы Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма "Гринч – похититель Рождества" и президента Джорджа Вашингтона.

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