Девушка не поступила в университет. Весь год она убеждала родителей, что усердно учится

Британка боялась рассказать родителям правду, поэтому пришлось идти на обман

Продавщица одежды опубликовала в Instagram-аккаунте Depop Drama забавную переписку с покупательницей. Девушка из Великобритании умоляла бесплатно отдать ей толстовку с логотипом Оксфордского университета. Как выяснилось, она не сдала вступительные экзамены, но боялась рассказать об этом родителям, поэтому ей пришлось идти на обман.

В сообщении девушка, чье имя неизвестно, рассказала, что год назад провалила экзамены. За первый "учебный год" она якобы потратила все деньги на учебники, которые настоящим студентам выдают в библиотеке. Именно поэтому британка попросила, чтобы ей подарили толстовку с логотипом Оксфорда.

"Прошел год, а они все еще думают, что я хожу в университет, – написала она. – Я думаю, эта кофта добавит убедительности моей истории. Я знаю, что это нахальная просьба – отдать мне его бесплатно, но я на мели, потому что все деньги ушли на книги. Поможете девушке?".

Публикацию в Depop Drama лайкнули 22 тысячи человек, сотни пользователей дали свои советы в комментариях.

Напомним, 22-летняя британская студентка Кэрис Энн Ингрэм заплатит 6,6 тыс. фунтов стерлингов (243,5 тыс. грн) за нарушение карантинных мер и правил самоизоляции. Девушку вычислили с помощью Instagram, где она опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха в ресторане.

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Кроме этого, мы рассказывали о студентке из РФ Александре Элбакян, которая плюнула в лицо двум преподавателям во время заседания этической комиссии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

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