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Девушка однажды дала бездомному семь долларов: что произошло спустя 14 лет

Мужчина принял помощь и полностью изменил свою жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Несколько долларов помощи изменили жизнь бездомному
Несколько долларов помощи изменили жизнь бездомному
Фото: Pixabay

История американского бездомного по имени Уилл растрогала сеть. 14 лет назад у мужчины умерла жена, после чего он начал употреблять наркотики. Однажды, когда Уилл копошился в мусорнике, к нему подошла Джена Номелли. Девушка решила спросить, что довело его до такой жизни.

Смотрите видео: как живут бездомные в Словении

"Он сказал, что его жена неожиданно умерла. В отчаянии после ее смерти он попробовал героин – всего однажды – и подсел. Из-за этого он потерял работу и дом, – рассказывает Джена в Facebook-группе Love What Matters. – Я решила помочь Уиллу. Купила ему одежду, обувь и дала семь долларов на восстановление паспорта. Но однажды он пропал. Все эти годы я задавалась вопросом, что с ним случилось, и жив ли он вообще".

Как оказалось, Уилл принял ее помощь и полностью изменил свою жизнь: он восстановил документы, нашел работу и женился. Спустя 14 лет Джена выходила из общественного туалета в одном из супермаркетов, где и заметила человека, который смотрел на нее и плакал. Это был мой Уилл.

"Мы рыдали, обнявшись, стоя посреди супермаркета, а потом попросили сотрудника сделать эту фотографию", – резюмировала Джена.

Напомним, в Киеве пара волонтеров арендует квартиры для бездомных. Также лицам без места жительства супруги помогают восстановить документы, а потом пристраивают в пансионат или приют. Ранее мы писали, что в центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Незалежности" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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