Девушка оригинально отомстила извращенцу

Парень по имени Крис сильно перепугался и исчез

Девушка отомстила извращенцу. Фото: pixabay

На имиджборде Imgur девушка под ником rockpapermeow поделилась историей общения с извращенцем в сети. Rockpapermeow заявила, что несколько недель назад ночью ей начали приходить короткие сообщения от незнакомца по имени Крис в Facebook. Мужчина несколько раз написал "Эй", но не дождался ответа, поэтому назвал девушку сучкой и отправил ей фотографию своего полового органа.

Впервые получившая подобное послание собеседница решила поиздеваться над извращенцем. Она нашла на его странице фотографии с родителями, а затем увидела профиль его мамы. Девушка сделала скриншот и спросила у Криса, хочет ли он, чтобы родственница узнала о его поведении.

Мужчина ответил "нет", извинился перед rockpapermeow и попрощался с ней. Сразу после этого Крис сменил имя на Facebook и заблокировал девушку.

Напомним, японские правоохранители задержали 34-летнюю Мидори Кавамию, которую обвиняют в том, что она уничтожила принадлежавшую ее бывшему супругу коллекцию скрипок общей стоимостью в 950 тысяч долларов.

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