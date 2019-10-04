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Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Фанаты не одобрили модный выбор модели, называя его рискованным и непрактичным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Габриэль Эпштейн Фото: instagram.com/gabbyepstein
Габриэль Эпштейн
Фото: instagram.com/gabbyepstein

Подписчики Instagram-страницы популярной австралийской модели Габриэль Эпштейн раскритиковала девушку за то, что она размещает в сети "слишком откровенные снимки", на которых "кажется, будто на ней нет нижнего белья", пишет таблоид The Sun.

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"Самая классная штука. Обожаю новую серию Bali Body. Это три моих любимых масла с SPF6", – подписала 25-летняя Эпштейн пост, который собрал около 60 тысяч лайков. На фотографии она сидит возле бассейна и рекламирует средства для загара марки Bali Body. Для этого снимка модель выбрала раздельный купальник цвета хаки с глубоким вырезом на топе и сборенными спереди трусами.

INSTAGRAM

Однако фанаты не одобрили модный выбор австралийки, называя его рискованным и непрактичным. "Эти бикини настолько крошечные, что их просто не видно", "Да зачем ты вообще надела это бикини? Ходила бы уже просто голой", "Никогда не понимала предназначение таких трусов", "Представьте такие трусы на мужчине", – пишут юзеры в комментариях.

INSTAGRAM

К слову, на аккаунт Габриэль Эпштейн подписаны 2,2 миллиона человек.

INSTAGRAM

Ранее "Сегодня" писали, как американская модель Белла Хадид устроила себе пляжный отдых на Багамских островах, где похвасталась идеальным телом в крохотном бикини. Кроме этого, мы рассказывали, как 27-летняя украинская топ-модель в крохотном бикини отдыхает на острове.

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Источник: Сегодня
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