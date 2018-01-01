Девушка остановила коня на скаку в прямом эфире

Журналистка попыталась обуздать животное и получила удар

Ведущая остановила коня на скаку. Фото: кадр из видео

Спортивный корреспондент телеканала Sky сумела остановить несущегося вокруг ипподрома коня, несмотря на то, что сама попала под его копыта. Девушке удалось быстро встать на ноги и обуздать животное. Видео инцидента опубликовал британский портал The Telegraph.

Хейли Мур готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов. В финале один из коней сбросил жокея и резко понесся галопом прямо на нее. Журналистка попыталась остановить животное и получила удар на скорости около 48 километров в час. Несмотря на то, что лошадь протащила ее по земле, девушка схватила поводья и успокоила животное. Через несколько минут корреспондент провела интервью с победителем соревнований.

Напомним, лев с тигром напали на цирковую лошадь.

На ролике, снятом в городском округе Цанчжоу, провинция Хэбэй, белая лошадь пытается стряхнуть с себя тигра и львицу, бегая кругами по арене. Ей пытаются помочь дрессировщики, бьющие хлыстом хищников. Иногда лошади удается сбросить одно из животных, но тогда на нее нападает другое. В итоге она все-таки спасается от преследователей.

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