Девушка пересадила вазон и случайно узнала, что два года жила во лжи
Своей историей Кейли Уилкс поделилась в Facebook
Американка Кейли Уилкс из Калифорнии рассказала на своей странице в Facebook удивительную историю, которая рассмешила многих пользователей сети. Дело в том, что девушка два года подряд тщательно заботилась о любимом растении – эхеверией. Она поливала вазон строго по расписанию и держала его у окошка на кухне, однако, как оказалось, все это было напрасно.
Однажды Уилкс решила пересадить эхеверию в новый горшок: достала растение из старого контейнера с землей и увидела, что это не почва, а самый обычный пенопласт. И тут до нее дошло – два года она поливала искусственное растение.
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"Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи", – заявила Уилкс в разговоре с журналистами издания Vice.
Американка не собирается выбрасывать искусственную эхеверию. Своей историей Кейли поделилась в Facebook и внезапно стала знаменитой: о ней написали десятки американских СМИ. Девушке даже подарили с полдюжины настоящих растений.
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Напомним, названы три самых полезных комнатных растения. Кроме этого, мы рассказывали, как вазоны влияют на здоровье людей.
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