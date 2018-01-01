Девушка под кайфом умудрилась приехать в тюрьму и заказать сэндвич
Любительница приключений тут же оказалась за решеткой
Лизабет Ильдефонсо, женщина, в носу которой находился белый порошок, утром подъехала к зданию тюрьмы в округе Саффолк (штат Нью-Йорк).
Она обратилась к охранникам с просьбой, чтобы те продали ей сэндвич.
В ответ помощница шерифа попыталась объяснить американке, что та не в фастфуде. Однако Ильдефонсо проявляла настойчивость.
Тут представительница правоохранительных органов обратила внимание на расширеннее зрачки любительницы сэндвичей. К тому же в левой ноздре виднелся след от белого порошка.
Ильдефонсо проверили на содержание наркотиков в крови и тут же арестовали. Как выяснилось, у нее к тому же при себе не было водительских прав.
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