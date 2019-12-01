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Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Флоренция Лобо отдала питомца в Аргентинский Фонд спасения животных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Студентка приняла пуму за котенка и забрала домой Фото: Facebook / FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal
Студентка приняла пуму за котенка и забрала домой
Фото: Facebook / FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal

Студентка колледжа Флоренция Лобо из аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес подобрала на улице бездомного котенка, который оказался детенышем пумы ягуарунди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя девушка гуляла с братом и услышала звук, похожий на плач. Ребята подумали, что это кричит упавшая птица, и подошли к дереву. Там они обнаружили двух котят. Лобо забрала животных домой и назвала Тито и Дани. Две недели спустя Дани внезапно умер. Тито же чувствовал себя хорошо: любил забираться на стол и прыгать оттуда, а также играть, кусаться и быстро бегать. Аргентинка не увидела в этом ничего необычного.

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Однажды Тито повредил лапу. Хозяйка отнесла его к ветеринару, который заявил, что это не домашняя кошка. Тогда девушка показала фотографии "котенка" еще нескольким специалистам, и в конце концов связалась с экспертом по животным, который подтвердил, что это – детеныш пумы ягуарунди, обитающей в Центральной и Южной Америке.
Лобо отдала Тито в Аргентинский Фонд спасения животных. Специалисты Фонда вылечат его лапу и отпустят в дикую природу.

Скриншот: Facebook / FARA Fundacion Argentina de Rescate Animal

Ранее "Сегодня" писали о жительнице британского города Саутпорт 24-летней Джемме Берч, которая перестала ходить из-за бездомной кошки. Девушка рассказывает, что несчастный случай произошел с ней в Португалии, куда она поехала в отпуск.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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