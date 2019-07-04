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Девушка похудела вдвое без спортзала: "Меня обзывали китом, но теперь я счастлива"

Решающим толчком для жительницы Великобритании стал пример ее матери, которая похудела на 55 кг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:22
Карлеанна О’Доног похудела вдвое за три года
Карлеанна О’Доног похудела вдвое за три года
Фото: hotspotmedia

Карлеанна О’Доног из северного Лондона всю жизнь была крупнее своих сверстниц, а в последние годы весила столько, что на улицах ее постоянно оскорбляли незнакомые прохожие. Но теперь она похудела вдвое и выглядит прекрасно. О причинах такого преображения девушка рассказала изданию Daily Mail.

"Каждый день я съедала бургер или пиццу на обед, а вечером разогревала готовый ужин в микроволновке. У меня не было времени на здоровое питание или тренировки, – рассказывает девушка. – Я решила, что это и есть вес, с которым мне суждено жить, поэтому даже не пыталась сесть на диету. Мои размеры делали меня несчастной, но я напускала на себя смелый вид".

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Все последующие годы британке приходилось жить с постоянным неприятием со стороны окружающих. "Люди перешептывались и пялились на меня в пабах, – вспоминает О’Доног. – Часто слышала комментарии о том, что я "огромная" или "похожа на кита". 

Британку называли "китом"
Британку называли "китом"
Фото: hotspotmedia

Однако решающим толчком для Карлеанны стал пример ее матери – Венди, которая тоже страдала ожирением почти всю свою жизнь, но в 2017 году женщина увлеклась похудением и сбросила почти 55 килограммов. "Я увидела, какой счастливой и уверенной в себе она стала, и это заставило меня действовать", – утверждает Карлеанна.

Карлеанна О’Доног с матерью Венди
Карлеанна О’Доног с матерью Венди
Фото: hotspotmedia

В июле 2017 года девушка решила отказаться от еды на вынос и готовых ужинов, вместо этого делала овощное карри и лазанью, а на завтрак ела фрукты и йогурты. Причем в спортивный зал она ходить не начала. Благодаря такому режиму питания за три недели британка успела похудеть почти на 5 килограммов, и вес продолжал снижаться. Летом 2018 года она уже весила около 100 килограммов. Примерно тогда же Карлеанна встретила мужчину по имени Марк, и у пары завязались серьезные отношения. 

Карлеанна О’Доног похудела благодаря матери
Карлеанна О’Доног похудела благодаря матери
Фото: hotspotmedia

К весне 2019 года девушка весила уже меньше 80 килограммов – и выглядела прекрасно. Однако появилась проблема избытка лишней кожи, с чем часто сталкиваются худеющие люди. "Последние три месяца я делала по процедуры для выравнивания кожи живота. Каждая стоила по 200 фунтов стерлингов. В будущем мне придется делать еще", – признается британка. Но уже сейчас она чувствует себя счастливой. 

К весне 2019 года девушка весила уже меньше 80 килограммов
К весне 2019 года девушка весила уже меньше 80 килограммов
Фото: hotspotmedia

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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Источник: Сегодня
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