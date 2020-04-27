Девушка показала на фото разноцветные от природы ресницы

Ресницы на ее правом глазу имеют светлый оттенок, а на левом – темный

Пользовательница платформы Reddit с никнеймом curtaincup опубликовала фотографии своих глаз: на одном снимке они закрыты, а на другом – открыты. Так, ресницы на правом глазу имеют светлый оттенок, а на левом – темный.

"Мои волосы и ресницы естественным образом разделены по цвету на блонд и темно-каштановый", – написала девушка в описании к снимкам.

Скриншот: Reddit / Mildlyinteresting

Юзеры Reddit восхитились неординарностью девушки, а некоторые поделились снимками своих генетических особенностей.

"У меня такие же ресницы!", "Выглядит потрясающе", "Очень круто! Ты выиграла уникальную и очень красивую особенность!", "У меня похожая ситуация, но только с бровями", "Никогда не слушай тех, кто считает твою особенность некрасивой. Она делает тебя прекрасной", "Ого! Другие платят деньги салонам красоты, чтобы добиться такого же эффекта".

Смотрите видео: в Баку родилась девочка с абсолютно аномальной внешностью

Напомним, ранее в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в Сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар стал достаточно популярным в школе. Однако иногда незнакомцы кидают в мальчика камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться