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Девушка показала видео жуткой встречи с шестиметровой акулой: видео

Ролик стал вирусным и собрал более девяти миллионов просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
Акула-людоед попала на видео блогерши Фото: instagram.com/oceanramsey
Акула-людоед попала на видео блогерши
Фото: instagram.com/oceanramsey

Инструкторша по дайвингу Оушен Рэмси в своем Instagram-аккаунте делится фотографиями и видео с акулами. Недавно девушка опубликовала пугающую запись, на которой плавает возле шестиметровой белой акулы, известной также как акула-людоед. Ролик стал вирусным и собрал более девяти миллионов просмотров.

На видео показано, как Оушен Рэмси в маске и ластах подплывает в большому хищнику и снимает его на камеру GoPro.

"Что поражает – у этой девушки не было при себе кислородного баллона!", "Она потрогала плавник акулы. А я не могу даже оценки свои посмотреть, не сотрясаясь от страха", "Да не может такого быть. Как она могла проплыть прямо возле этой акулы и остаться целой и невредимой", – пишут юзеры в комментариях.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Большая белая акула или акула-людоед – одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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Источник: Сегодня
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