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Девушка получила письмо от мужчины с XX века: о чем он писал

Послание датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества, рассказывает британка Микаэла Веббер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:16
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Британка получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1

24-летняя жительница графства Девон (Великобритания) Микаэла Веббер обнаружила неожиданную находку в почте – письмо, отправленное 112 лет назад. Оно датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества прежнему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка, сообщает таблоид Daily Mail.

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"Сначала подумала, что в доме поселился призрак! Это невероятно на самом деле", – рассказывает Микаэла Веббер. Девушка также добавила, что в письме она обнаружила открытку, на которой изображены местные дома, построенные в конце XIX века в Плимуте. На обратной стороне некий Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Веббер решила узнать, кто мог быть адресатом этого послания, и пришла к выводу, что это миссис Уилтшир, которая жила в ее доме с 1901 года и скончалась в 1990 году. 

Микаэла Веббер получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1
Микаэла Веббер получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1
Микаэла Веббер получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1
Микаэла Веббер получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1
Микаэла Веббер получила письмо, отправленное 112 лет назад
Фото: facebook.com/michaela.house1
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Британка планирует найти ее родственников и передать им находку. Королевская почта отметила, что открытка не могла затеряться на столь долгое время, скорее всего, кто-то отправил ее недавно.

Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри

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