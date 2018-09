Девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха

Блогер Тайлер Шульц внезапно потерял любимую девушку

Свадьбы не будет. Фото: pixabay

7 сентября на консоли PlayStation 4 вышла игра Marvel’s Spider-Man, посвященная супергерою Человеку-пауку. На вывеске одного из кинотеатров в игре можно увидеть надпись "Maddie, will you marry me?" ("Мэдди, выйдешь за меня?"), оставленную разработчиками из студии Insomniac.

Они согласились добавить сообщение в мае 2018 года после просьбы блогера Тайлера Шульца (Tyler Schultz), который таким образом хотел сделать предложение своей девушке. Разработчики во время переписки в Twitter уточнили, дождется ли пара сентября, на что получили ответ: "В апреле у нас было пять лет отношений, так что, думаю, мы будем вместе в сентябре лол".

Фото: Marvel/кадр

8 сентября Шульц опубликовал видео, в котором рассказал, что за несколько недель до выхода игры девушка ушла к его брату. При расставании она заявила, что хотела бы узнать о предложении руки и сердца как-то иначе. В комментарии изданию Kotaku Мэдди уточнила, что сначала бросила Шульца, и только потом начала встречаться с его братом.

Представители Insomniac предложили блогеру поменять надпись на кинотеатре, но затем по неизвестным причинам удалили сообщение.

