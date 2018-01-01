Девушка пыталась тайно вдохнуть порошок, но попала в прямой эфир

Скандальное видео разместил в сети Разван Балан из Бухареста

Девушка попалась на горячем. Фото: кадр из видео

На одном из румынских телеканалов Pro Tv произошел неприятный инцидент: во время репортажа из курорта Мамая в кадр попала девушка, нюхающая порошок.

Скандальное видео, которое разместил в сети Разван Балан из Бухареста, за считанные дни насобирало несколько миллионов просмотров. Он опубликовал на своей странице фрагмент эфира, сопроводив его комментарием: "Как кайфануть в прайм-тайм первого мая". Указав точный тайминг, пользователь добавил: "Поздравляю оператора".

Румынский новостной ресурс Pagina de media отметил, что позднее этот репортаж был удален из архива телеканала, доступного на официальном сайте.

Напомним, женские стоны чуть не сорвали прямой эфир.

В сети обсуждают утренний прямой эфир BBC, во время которого были слышны женские стоны. Видеозапись опубликована на YouTube.

Инцидент произошел во время выпуска новостей. Корреспондент Эмма Варди рассказывала последние новости по теме выхода Великобритании из Евросоюза, когда на заднем фоне стали громко раздаваться непристойные звуки.

Кроме этого, мы писали, что оголившая грудь во время прямого эфира девушка обманула цензуру.

Популярная британская стримерша, известная под псевдонимом djarii, обманула цензуру сервиса Twitch и продемонстрировала обнаженную грудь во время онлайн-трансляции. Фрагмент прямого эфира был опубликован в Telegram-канале ЕЖ.