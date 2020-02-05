Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

Будущий муж американки даже учредил специальные "обжорные дни"

Жених к свадьбе откормит невесту до 270 кг Фото: Kevin Lanceplaine / Unsplas

26-летняя Джессика Уилсон из американского города Уэст-Честер, штат Пенсильвания, призналась, что жених решил "откормить" ее к свадьбе до 270 килограммов. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, 204-килограммовая девушка познакомилась с 34-летним Эриком Бадденхагеном в августе 2019 года. Парень весил 86 килограммов и хотел найти крупную партнершу, которая позволит ему перекармливать ее.

Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews Парень решил откормить возлюбленную до свадьбы Фото: catersnews 1/7

Спустя месяц после знакомства, американец учредил "обжорные" дни, в которые его невеста потребляет около 10 тыс. калорий. Пока девушка объедается, парень гладит ее живот и уговаривает не останавливаться и есть побольше. Возлюбленные обручились и рассчитывают, что в 2020 году вес Уилсон достигнет желаемых 270 килограммов. Тогда пара сыграет свадьбу.

Как предотвратить зимнее переедание – смотрите видео:

Ранее "Сегодня" писали о 100-килограммовой жительнице Лондона Чарни Роули, которая объедается перед камерой, чтобы выкладывать ролики на своем YouTube-канале. Если же вы не собираетесь быть блогером и зарабатывать подобным образом, то ранее мы подробно рассказывали, как не переедать в зимний период.

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