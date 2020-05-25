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Девушка с бананом снялась для рекламы и спровоцировала скандал: фото

Сегодня, 10:30

Подобные образы являются сексуализацией женщин, говорит представительница "Партии зеленых"

Фармацевтическая компания Gall Pharma запустила в Австрии весьма неоднозначную рекламу лекарств для веганов и попала в скандал. Так, на плакате показана обнаженная девушка, держащая у лица банан со снятой кожурой. Слоган – "Теперь мы делаем все, как следует при веганстве".

Соответствующая фотография вызвала шквал критики со стороны местной "Партии зеленых".

"Подобные образы являются сексуализацией женщин и совершенно не связаны с темой – препаратами, подходящими для сторонников веганства. В рекламе использована порнографическая эстетика", – утверждает член от "зеленых" в парламенте страны Мэри Дисоски.

Смотрите видео: реклама, которая может довести до инфаркта

Большинство подписчиков Дисоски согласны с этим. "Это вообще не работает", "Просто за гранью", "По-моему, это наглость", – пишут пользователи Facebook. Один из юзеров заметил, что реклама добилась своей цели: если о фармацевтической компании раньше не знал практически никто, то сейчас она на слуху.

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Ранее "Сегодня" писали о том, что в официальном Instagram-аккаунте французского косметического бренда Nars появилось короткое рекламное видео, которое вызвало споры у пользователей Сети. Кроме этого, мы рассказывали, как министра высмеяли за рекламу с девушкой в нижнем белье.

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Источник: Сегодня
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