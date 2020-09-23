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Девушка с десятым размером груди зарабатывает на жизнь благодаря своим снимкам

Сегодня, 11:57

Она убеждена, что расходы на эксперименты со внешностью давно окупились

25-летняя Джейд Лайн из английского города Бристоль превратила себя в живую куклу Барби. Девушка с десятым размером груди регулярно увеличивает губы, а также поддерживает искусственный загар. Британка убеждена, что расходы на эксперименты со внешностью давно окупились, поскольку теперь красота помогает ей зарабатывать.

Джейд призналась, что в 18 лет ей пришлось сделать операцию по увеличению груди до десятого размера. На это девушка потратила около восьми тысяч фунтов стерлингов (288 тыс. гривен). "Барби – мой кумир! Я считаю, что у нее идеальный внешний вид!" – рассказывает она в интервью таблоиду Daily Star.

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Сейчас Лайн зарабатывает на продаже своих откровенных снимков. Она создала страницу в платной соцсети OnlyFans. Ежемесячная подписка на аккаунт, где размещены ее фотографии, стоит около 15 фунтов стерлингов (540 гривен).

Британка Джейд Лайн превратила себя в живую куклу Барби
Фото: Jam Press
Британка Джейд Лайн превратила себя в живую куклу Барби
Фото: Jam Press
Британка Джейд Лайн превратила себя в живую куклу Барби
Фото: Jam Press
Британка Джейд Лайн превратила себя в живую куклу Барби
Фото: Jam Press
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"Плохие комментарии под фотографиями в Сети меня не задевают, – отмечает Джейд. – Тем более, что в последнее время мне чаще пишут милые отзывы, нежели грубые. Нет ничего, что способно меня обидеть".

Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу.

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Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Jam Press
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