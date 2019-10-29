Девушка с "лицом ангела и телом дьявола" удивила сеть: невероятные фото и видео

Пользователи сети отметили, что "бедрами-базуками красотки можно раздавить человека"

Юань Хэронг Фото: instagram.com/yuanherong1229

Пользователи сети активно обсуждают внешность девушки-врача из Китая. Юань Хэронг описывают в Instagram как красотку с "лицом ангела и телом дьявола". Судя по аккаунту медика, она много времени проводит в зале и принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу.

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Юан стала известной после того, как опубликовала фотографию, где держит свадебный наряд. На фотографиях она также демонстрирует неестественно накачанные мышцы и рельеф. Пользователи сети отметили, что ее "бедрами-базуками этой красотки можно раздавить человека".

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К слову, многие юзеры захотели узнать о ней побольше. Они решили, что Юан – фитнес-тренер, однако она опровергла их теорию. "Я работаю доктором, немного моделью, но точно не тренером", – написала китаянка на своей странице в Instagram, отметив, что замужем за доктором.

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Напомним, чемпионка Украины по фитнес-бикини Марина Андриенко добилась всемирно признания. Наша соотечественница стала абсолютной победительницей WABBA International Mr/Ms Universe 2017 в Будапеште. Ранее спортсменка сравнила две своих фотографии с разницей в полтора месяца.

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