Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

Американка гордится своими достижениями и хочет финансово помочь семье и близким

Микайлы Саравии Фото: instagram.com/kkvsh

Американская Instagram-блогерша с чрезвычайно длинным языком прославилась в интернете. Девушка по имени Микайла Саравия публикует в сети фотографии и видео, на которых ест мороженое и леденцы, а также показывает эротические танцы.

Язык Саравии достигает в длину 16,5 сантиметров при том, что средняя длина человеческого языка равна девяти сантиметрам. В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны два миллиона человек, блогерша часто выкладывает провокационные фото. За каждый такой пост она получает от 900 до трех тысяч долларов.

Кроме того, у Саравии есть собственный сайт и приложение KKVSH, где она продает одежду с изображением ее языка, который зарегистрирован как товарная марка. В продаже есть футболки, зарядные устройства, подставки под телефон и секс-игрушки.

В 2018 году девушка заработала меньше 50 тысяч долларов, в этом году ее доход уже равняется почти 100 тысячам долларов. Саравия гордится своими достижениями и хочет финансово помочь семье и близким.

Ранее "Сегодня" писали о женщине, у которой из-за редкой болезни непрерывно растет грудь.Кроме этого, мы показывали, как выглядит мальчик с 526 зубами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.