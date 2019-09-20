Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов: видео

Американка гордится своими достижениями и хочет финансово помочь семье и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:49
Микайлы Саравии Фото: instagram.com/kkvsh
Микайлы Саравии
Фото: instagram.com/kkvsh

Американская Instagram-блогерша с чрезвычайно длинным языком прославилась в интернете. Девушка по имени Микайла Саравия публикует в сети фотографии и видео, на которых ест мороженое и леденцы, а также показывает эротические танцы.

Язык Саравии достигает в длину 16,5 сантиметров при том, что средняя длина человеческого языка равна девяти сантиметрам. В своем Instagram-аккаунте, на который подписаны два миллиона человек, блогерша часто выкладывает провокационные фото. За каждый такой пост она получает от 900 до трех тысяч долларов.

Кроме того, у Саравии есть собственный сайт и приложение KKVSH, где она продает одежду с изображением ее языка, который зарегистрирован как товарная марка. В продаже есть футболки, зарядные устройства, подставки под телефон и секс-игрушки.

Читайте также:
Мальчик с необычными глазами стал звездой интернета: невероятные фото

В 2018 году девушка заработала меньше 50 тысяч долларов, в этом году ее доход уже равняется почти 100 тысячам долларов. Саравия гордится своими достижениями и хочет финансово помочь семье и близким.

Ранее "Сегодня" писали о женщине, у которой из-за редкой болезни непрерывно растет грудь.Кроме этого, мы показывали, как выглядит мальчик с 526 зубами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Модель раскрыла секреты обмана в Instagram: невероятные фото до и после "Украинскую Мэри Поппинс" сняли на видео в Виннице Как стать блогером, которого полюбит аудитория В России блогеру дали 5 лет тюрьмы за сообщение в Twitter
видео США язык невероятное аномалия блогер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Родственники Заворотнюк экстренно приехали к ней в больницу
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали

Популярные статьи

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

17 сентябряШоу-бизнес

Разин о болезни Заворотнюк: "Мы, может быть, не только Анастасию потеряем"

17 сентябряШоу-бизнес

"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

Новости партнеров

Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Стильное преображение интерьера: 5 быстрых способов
Стильное преображение интерьера: 5 быстрых способов