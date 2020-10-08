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Девушка с самыми длинными в мире ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса: видео

Сегодня, 05:55

Рекордсменка постоянно сталкивается с рядом неудобств

У 17-летней Маки Каррин из американского города Остин самые длинные ноги в мире среди женщин и подростков. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой – 134,3 сантиметра. Девушка даже попала в Книгу рекордов Гиннесса 2021 года. Сюжет о ней вышел на официальном YouTube-канале Guinness World Records.

Рекордсменка постоянно сталкивается с рядом неудобств: ей очень трудно подбирать одежду подходящего размера, проходить в дверные проемы и садиться в машину. Тем не менее длинные ноги помогают ей играть в волейбол с одноклассниками.

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"Нет, надо мной не издевались из-за моих ног… Хотя немного дразнили, потому что я была выше других, – вспоминает 208-сантиметровая американка. – В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало".

Маки Каррин мечтала установить рекорд, чтобы вдохновлять и мотивировать высоких людей ценить свои природные данные. Благодаря необычному внешнему виду она обрела популярность в видеосервисе TikTok.

Напомним, ранее россиянка Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель.

Смотрите обзор самых интересных рекордов Гиннеса:

Кроме этого, на фото показали самого маленького человека на планете.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: news.sky.com
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