Девушка с самыми длинными в мире ногами попала в Книгу рекордов Гиннесса: видео

Рекордсменка постоянно сталкивается с рядом неудобств

У 17-летней Маки Каррин из американского города Остин самые длинные ноги в мире среди женщин и подростков. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой – 134,3 сантиметра. Девушка даже попала в Книгу рекордов Гиннесса 2021 года. Сюжет о ней вышел на официальном YouTube-канале Guinness World Records.

Рекордсменка постоянно сталкивается с рядом неудобств: ей очень трудно подбирать одежду подходящего размера, проходить в дверные проемы и садиться в машину. Тем не менее длинные ноги помогают ей играть в волейбол с одноклассниками.

"Нет, надо мной не издевались из-за моих ног… Хотя немного дразнили, потому что я была выше других, – вспоминает 208-сантиметровая американка. – В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало".

Маки Каррин мечтала установить рекорд, чтобы вдохновлять и мотивировать высоких людей ценить свои природные данные. Благодаря необычному внешнему виду она обрела популярность в видеосервисе TikTok.

Напомним, ранее россиянка Екатерина Лисина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая модель.

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