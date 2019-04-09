Девушка с топором из-за неуклюжести чуть не лишилась жизни: видео

Курьезный ролик был опубликован в Instagram

Девушка чуть не убила себя во время игры Фото: Depositphotos

Пользователь Instagram с ником camdhuber опубликовал видео, в котором показал, насколько опасно развлечение с метанием топора. На ролике показана девушка, которая чудом не пострадала, когда топор от доски отскочил обратно в ее сторону.

Девушка метнула топор, и он попал в доску, однако вместо того, чтобы вонзиться в ее поверхность, он, подобно бумерангу, отскочил в сторону головы девушки. Ее спасла очень быстрая реакция – девушка увернулась и осталась невредимой.



INSTAGRAM (@camdhuber) 7 Апр 2019 в 6:32 PDT

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

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