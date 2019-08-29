Девушка три года не пользовалась шампунем: как она выглядит сейчас

Нидерландка признается, что раньше мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли упругость

Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr

28-летняя Рэйчал де Ронд из Нидерландов решила провести интересный эксперимент и на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой. В интервью таблоиду Mirror девушка рассказала, насколько изменилось качество ее волос.

"Моему молодому человеку очень нравятся мои волосы. Говорит, что сейчас моя прическа выглядят лучше, чем прежде. Он даже взял с меня пример и уже два года не моет голову шампунем", – поделилась Ронд.

Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr Рэйчал де Ронд три года не пользовалась шампунем Фото: instagram.com/derondr 1/5

Нидерландка признается, что раньше она мыла голову раз в два дня, и с годами ее кудри потеряли упругость. Тогда Рэйчал сократила частоту проведения процедуры до одного раза в неделю. Это улучшило состояние ее волос, но не намного.

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В 2017 году Ронд услышала о методе, предполагающем отказ от химических средств в пользу более легких альтернатив, таких как яблочный уксус или простая вода. Испробовав метод, девушка увидела значительные перемены: ее волосы стали объемнее и кудрявее.

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