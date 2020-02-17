Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Потерянное в США украшение обнаружил житель Финляндии Марко Сааринен

Потерянное 47 лет назад кольцо нашли в финском лесу Фото: WGME

Житель американского штата Мэн по имени Шон в 1973 году подарил своей возлюбленной Дебре МакКен кольцо ассоциации выпускников средней школы Морзе. Однако девушка случайно потеряла украшение. Пропажа вернулась к хозяйке только спустя 47 лет. Об этом пишет издание Bangor Daily news.

Как сообщает таблоид, девушка сняла кольцо, чтобы помыть руки в туалете торгового центра, и оставила его на раковине. Когда она опомнилась и вернулась, украшения уже не было. Американка специально оставила в магазине карточку с именем и номером телефона на случай, если кто-то найдет пропажу.

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Кольцо таки нашли, но не в США, а в Финляндии. Местный житель Марко Сааринен ходил по лесу с металлоискателем и заметил украшение. Он установил, что кольцо принадлежит члену ассоциации выпускников средней школы Морзе, выяснил год выпуска и увидел, что на нем выгравированы инициалы "Ш. М.". Тогда мужчина связался с руководством средней школы Морзе и сообщил о находке. В благодарность сотрудники отправили Сааринену фирменную толстовку с эмблемой школы.

Дебра МакКен Фото: WGME

Дебра призналась, что ее тронул поступок Сааринена, и она благодарна ему за помощь. Американка не знает, как кольцо могло оказаться в Финляндии. Она рассказала, что Шон проработал в этой стране несколько лет, но не в том регионе, где нашли кольцо.

Напомним, 53-летняя сотрудница начальной школы Мишель Валль из британского города Блэкпул отыскала старинное золотое кольцо, которое вскоре уйдет с молотка за 10 тысяч фунтов стерлингов (304 тыс. гривен). Кроме этого, мы писали о жителе города Рагби по имени Кристофер Эггинтон, который сделал предложение своей возлюбленной Сандре Бидгуд после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое кольцо.

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