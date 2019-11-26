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Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

Подписчики группы Wedding Shaming в Facebook раскритиковали девушку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:58
Гостью свадьбы раскритиковали из-за платья Фото: Olivia Bauso / Unsplash
Гостью свадьбы раскритиковали из-за платья
Фото: Olivia Bauso / Unsplash

В Facebook-сообществе Wedding Shaming ("Высмеивание свадеб") анонимную гостью свадьбы, пришедшую на торжество в длинном белом платье, высмеяли подписчики группы. Фото впервые опубликовала на Reddit невеста.

На фотографии женщина в платье с плиссированной юбкой и топом, расшитом стразами, сидит среди других гостей. "Я не слишком зла, я скорее просто сбита с толку. Я много раз бывала на свадьбах, и мне никогда не приходило в голову прийти туда в белом платье", – подписала она фото.

Скриншот: .facebook.com/groups/TIIWS

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Подписчики группы Wedding Shaming раскритиковали девушку. "Надевая такие вот неподобающие наряды, вы не становитесь похожей на принцессу или невесту, вы просто выглядите сумасшедшей и глупой и вызываете отвращение", "Мне кажется, она просто невежественная и мало общается с людьми", "Я просто не понимаю, как такое вообще может прийти в голову?" – пишут юзеры под снимком.

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

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