Девушка в отчаянии продает девственность за 100 тыс. евро: "Хочу быть с мамой"

Модель рассказала общественности о мотивах своего поступка

Девушка продает девственность. Фото: Instagram

Молодая модель из Азербайджана по имени Махбуба Мамедзаде решилась на отчаянный поступок – продать свою девственность. Свое объявление она разместила на специальном сайте Cinderella Escorts. В видеоролике, прикрепленном к посту, модель рассказала о мотивах своего поступка. Об этом сообщает Sputnik.

Девушка продает девственность Фото: Instagram

По словам Мамедзаде, на вырученные деньги она собирается купить дом, в котором могла бы жить вместе с матерью.

"Меня зовут Мария. Я родом из Азербайджана. Я хочу продать свою девственность, потому что хочу приобрести дом, в котором могла бы жить вместе со своей матерью. Ко всему этому, хочу путешествовать по миру вместе с ней и жить в Америке, где и намерена продолжить свою модельную карьеру. У меня мечта — работать в одном из лучших модельных агентств", — говорит девушка.

Стартовая цена, по условиям сайта, 100 тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Выигравший аукцион человек проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.

Напомним, в США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги свою девственность. В итоге невинность девушки была продана за 2,5 млн долларов.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что на сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея (Австралия) выставила на продажу собственную девственность. Заплатить покупателю придется как минимум 250 тысяч долларов.

Кроме этого, мы писали, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.