Девушка в свадебном платье и со священником пришла к парню на работу, но он попросил ее уйти (видео)

Курьезный случай произошел в крупном магазине Лас-Вегаса

Девушка без приглашения появилась у своего парня на работе и сильно его шокировала. Причиной тому стало то, что девушка была в свадебном платье, со священником и свидетелями. Что произошло между молодыми людьми и чем закончилось – далее в материале.

Курьез в Лас-Вегасе с невестой Видео: Сегодня

Этот курьезный случай произошел в Лас-Вегасе. Оказывается, любимый обещал жениться на девушке еще два года назад, но до сих пор так и не решился на этот шаг. Поэтому она решила взять все в свои руки.

Но как бы клиенты магазина, где работает парень, не аплодировали девушке за такой поступок – парень растерялся и попросил невесту выйти на улицу для серьезного разговора. Чем завершился разговор — неизвестно. Но видео в соцсетях набрало около миллиона просмотров.

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