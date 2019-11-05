Девушка весом в 100 кг объедается перед камерой, чтобы разбогатеть

Британка хочет монетизировать канал на YouTube и заработать деньги

Чарна Роули Фото: Charnation / YouTube

22-летняя жительница Лондона Чарна Роули нашла необычный способ прославиться и зарабатывать себе на жизнь. 100-килограммовая девушка бросила работу и теперь объедается перед камерой, чтобы выкладывать ролики на своем недавно созданном YouTube-канале. Таким образом британка хочет монетизировать канал и заработать деньги, сообщает Daily Mail.

По словам Роули, за эфирами с приемами пищи следят до 40 тысяч человек. Среди них есть и хейтеры, которые называют блогершу толстой, но она старается не обращать на них внимания. Тем не менее 100-килограммовая девушка ходит в спортзал четыре раза в неделю, чтобы не поправляться.

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За раз она может съесть около 5,5 тысячи калорий, но планирует довести цифру до 10 тысяч калорий за один прием пищи. Роули ест перед камерой фастфуд, а также китайские блюда на вынос и пиццу.

Видео, на которых люди едят, носят название "мокпан" или "мукбанг". Тенденция возникла в Южной Корее. Зачастую возле блогеров стоят микрофоны, которые передают все звуки при употреблении пищи.

Напомним, ранее мы писали, как девушка с невероятно длинным языком заработала 100 тысяч долларов. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о блогерше, которая разрыдалась после удаления Instagram.

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