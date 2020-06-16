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Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома

Сегодня, 11:18

Шарлотта Моррисон опубликовала фотографию записки в Facebook

Британка из Лондона по имени Шарлотта Моррисон поделилась со своими друзьями и знакомыми в Facebook подробностями невероятной истории. Дело в том, что она решила переклеить обои в одной из комнат в своем доме. Когда девушка снимала старое покрытие, то наткнулись на рукописную записку – это было послание от предыдущего владельца дома Джона.

"Если вам когда-нибудь понадобится снова оклеить эту комнату обоями, то нужно восемь рулонов. Я купил всего шесть по 17 фунтов за штуку, и мне их не хватало (это меня очень разозлило)", – написал он в записке, датированной 1997 годом.

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После того, как Шарлотта опубликовала фотографию послания в социальной сети, ее пост быстро стал вирусным. Прошло не так много времени, и с ней связался родственник автора того самого послания.

"Мы нашли Джона! Но он ненавидит социальные сети, а вместо статусов пишет заметки. Я дала ему понять, что Facebook считает его легендой", – написала девушка.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как рабочие из американского города Монклер, штат Нью-Джерси, во время ремонта в здании колледжа обнаружили внутри бутылки из-под пива записку, датированную 3 июля 1907 года.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Великобритания ремонт записка послание
Источник: Сегодня
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