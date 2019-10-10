Девушка заработала два миллиона благодаря снимкам своих ягодиц

В настоящее время у модели более трех миллионов подписчиков в Instagram

Андреа Василе Фото: instagram.com/andreaabeli

35-летняя уроженка Бухареста (Румыния) Instagram-блогерша Андреа Василе, которая ранее работала веб-дизайнером, рассказала, что за снимки своих ягодиц в сети она получает от 750 до 7,5 тысячи долларов.

Модель также добавила, что в сумме за год зарабатывает 2,2 миллиона долларов. Об этом пишет сайт News.com.au.

В настоящее время у Василе более трех миллионов подписчиков в Instagram, несмотря на то что аккаунт является закрытым уже около двух лет. При этом поклонники модели также могут получать регулярно новые фото и видео через специальный сайт, подписка на который стоит семь долларов.

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Модель призналась, что ей присылают не только положительные комментарии. Иногда она получает от подписчиков и неприятные отзывы. По словам Василе, худшим было сообщение от юзера, который сказал, что "она сгорит в аду, и в этот момент она будет пахнуть как пластик".

Напомним, ранее мы писали о британке Стар Делгайдис, которая сделала операцию по увеличению ягодиц, стоимость которой составила 15 тысяч фунтов. Кроме этого, "Сегодня" писали о 31-летней американке, умершей из-за желания стать второй Ким Кардашьян.

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