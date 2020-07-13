Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото
Она устала от внимания со стороны коллег-мужчин
22-летняя Барбара Луна Сипос из венгерского города Будапешт утверждает, что ей пришлось уйти с работы из-за слишком привлекательной внешности. Девушка устала от внимания со стороны коллег-мужчин. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.
Барбара с детства мечтала стать похожей на куклу Барби. Для реализации своей заветной мечты она пережила десятки дорогих операций – увеличили грудь и ягодицы, скорректировали форму нижней челюсти и лба, сделали две ринопластики. Все хирургические вмешательства (стоимостью 135 тысяч фунтов стерлингов) финансировал ее бывший муж.
Читайте также:Живая "кукла Барби" шокировала сеть нереальной худобой
"Игра с куклами Барби – это мое первое детское воспоминание. В возрасте 17 лет я начала свою трансформацию в куклу", – рассказывает Сипос.
По словам девушки, ранее она работала секретаршей в приемной, но была вынуждена уволиться, поскольку ее внешность и обаяние сводили мужчин с ума. "После преображения меня порой не воспринимают всерьез", – отмечает она.
Тем не менее Барбара не намерена останавливаться на достигнутом и уже планирует следующие операции: удаление ребер, третью ринопластику и другие косметические процедуры.
Смотрите также видео: самые абсурдные тренды современной пластической хирургии
Напомним, ранее "Сегодня" писали о 19-летней Софии Маррокуин (Sofia Marroquin) из Австралии, которая захотела убрать полноту щек с помощью безоперационной процедуры, однако после инъекции косметолога ее лицо стало квадратным.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное