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Девушке с необычной внешностью пришлось уйти с работы из-за своей красоты: фото

Сегодня, 11:21

Она устала от внимания со стороны коллег-мужчин

22-летняя Барбара Луна Сипос из венгерского города Будапешт утверждает, что ей пришлось уйти с работы из-за слишком привлекательной внешности. Девушка устала от внимания со стороны коллег-мужчин. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

Барбара с детства мечтала стать похожей на куклу Барби. Для реализации своей заветной мечты она пережила десятки дорогих операций – увеличили грудь и ягодицы, скорректировали форму нижней челюсти и лба, сделали две ринопластики. Все хирургические вмешательства (стоимостью 135 тысяч фунтов стерлингов) финансировал ее бывший муж.

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"Игра с куклами Барби – это мое первое детское воспоминание. В возрасте 17 лет я начала свою трансформацию в куклу", – рассказывает Сипос.

По словам девушки, ранее она работала секретаршей в приемной, но была вынуждена уволиться, поскольку ее внешность и обаяние сводили мужчин с ума. "После преображения меня порой не воспринимают всерьез", – отмечает она.

22-летняя Барбара Луна Сипос похожа на куклу Барби
Фото: Instagram.com | Baedollbarbie
22-летняя Барбара Луна Сипос похожа на куклу Барби
Фото: Instagram.com | Baedollbarbie
22-летняя Барбара Луна Сипос похожа на куклу Барби
Фото: Instagram.com | Baedollbarbie
22-летняя Барбара Луна Сипос похожа на куклу Барби
Фото: Instagram.com | Baedollbarbie
22-летняя Барбара Луна Сипос похожа на куклу Барби
Фото: Instagram.com | Baedollbarbie
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Тем не менее Барбара не намерена останавливаться на достигнутом и уже планирует следующие операции: удаление ребер, третью ринопластику и другие косметические процедуры.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о 19-летней Софии Маррокуин (Sofia Marroquin) из Австралии, которая захотела убрать полноту щек с помощью безоперационной процедуры, однако после инъекции косметолога ее лицо стало квадратным.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Instagram.com | Baedollbarbie
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