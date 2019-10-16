Девушку оштрафовали на 46 тысяч гривен из-за севшего телефона

Британка приобрела портативное зарядное устройство, чтобы вновь не попасть в подобную ситуацию

Британка получила штраф из-за севшего телефона Фото: Pixabay

Блогер Джемима Келли из Лондона (Великобритания) заплатила за поездку в городском автобусе полтора фунта стерлингов при помощи Apple Pay в своем мобильном телефоне, однако после этого в нем сел аккумулятор. А когда через пять минут к ней подошел кондуктор, она не смогла показать квитанцию об оплате. Об этом пишет издание The Mirror.

Как пишут авторы издания, девушка забыла о случившемся, но спустя два месяца ей пришло письмо от транспортной корпорации Лондона. В нем было сказано, что у нее остался 21 день, чтобы признать свою вину или опровергнуть ее. Келли выслала банковскую квитанцию, в которой подтверждалось списание средств на билет, однако юристы транспортной корпорации не приняли это доказательство.

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В итоге по решению суда британку оштрафовали на 476,5 фунта стерлингов (почти 15 тыс. грн). Из-за неоплаченного вовремя штрафа у нее сорвалась поездка в США – посольство отказалось выдавать ей визу. В итоге девушка потеряла еще тысячу фунтов стерлингов (31 тыс. грн), которые она заплатила за невозвратные билеты на самолет.

Келли отметила, что не собирается прекращать пользоваться Apple Pay, однако приобрела портативное зарядное устройство, чтобы вновь не попасть в подобную ситуацию.

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