Девушку осудили за демонстрацию "нереально тонкой талии": видео

Подписчики блогерши уверены, что она сделала специальную операцию

Камилла Барриентос из Чили удивляет аудиторию социальных сетей фотографиями своей необычной внешности. Дело в том, что у девушки нет ребер. Она утверждает, что "такой родилась", а вот ее подписчики уверены – блогерша сделала специальную операцию.

На фото и видео можно увидеть, что у Камиллы "нереально тонкая талия" по сравнению с пышными бедрами и широкими плечами. На большинстве опубликованных роликов Барриентос просто танцует, хвастаясь своей фигурой. Ее посты собирают миллионы лайков и просмотров.

Один из подписчиков Камиллы обвинил ее во лжи. "Девушка, видимо, ради славы решилась на опасную операцию и удалила себе ребра", – написал он, отметив, что модель раньше якобы говорила, что лишилась ребер из-за аварии, а теперь – что это просто особенность ее фигуры.

Напомним, 34-летняя уроженка Италии Стефания Барбальо полностью разделась, прикрыв интимные места медицинскими масками. Таким образом женщина хочет привлечь внимание общественности к проблеме пандемии COVID-19.

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