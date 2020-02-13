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Девушку после похудения не узнали подписчики в Instagram: фото

Скриншот с обсуждением опубликован на Reddit и набрал почти 57 тысяч лайков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Лорен из США
Лорен из США
Фото: instagram.com/kickinitwithlauren

Девушка по имени Лорен из штата Кентукки (США) попала в скандал из-за якобы фейковых фотографий, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, чтобы удивить друзей и подписчиков невероятными результатами похудения. Скриншот с обсуждением опубликован на Reddit и набрал почти 57 тысяч лайков.

Публикация от Lauren ☾ (@kickinitwithlauren)

Главным аргументом поклонников соцсети было то, что татуировки Лорен расположены на разных руках. "Кто поверил в это, тот – глупец", "Блин, не знал, что тату меняют сторону, когда худеешь, вот так безумие", "Это не один и тот же человек, где же татуировки?", "Как тату сменили местоположение с одной руки на другую", – пишут пользователи Сети.

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В сообществе Reddit удивились тому, что никто из комментаторов в Instagram не осознал, что одна из фотографий сделана перед зеркалом, в связи с чем татуировки и поменялись местами. "Зеркала и вправду путают некоторых людей", – написал один из юзеров.

Публикация от Lauren ☾ (@kickinitwithlauren)

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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