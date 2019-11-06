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Девушку высмеяли из-за бюстгальтера на свадьбе: курьезное фото

Обнародованный снимок собрал более 600 комментариев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Гостья свадьбы пришла на торжество в бюстгальтере
Гостья свадьбы пришла на торжество в бюстгальтере
Фото: Pixabay

Подписчики закрытого Facebook-сообщества That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") высмеяли гостью свадьбы, которая пришла на торжество в бюстгальтере. Об это пишет таблоид The Sun.

Обнародованное фото собрало более 600 комментариев, в которых подписчики группы высказывали свое мнение по поводу наряда девушки. На снимке с мероприятия запечатлены двое мужчин, один из которых одет в черную рубашку и брюки, а второй – в серый костюм. Вместе с ними позируют две девушки: на первой – серебристое платье с v-образным вырезом, а на второй – костюм нюдового цвета. Последний состоит из узкой юбки ниже колен с разрезами и бюстгальтера из той же ткани.

Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере
Гостья пришла на свадьбу в бюстгальтере
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

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Пользователи сети в большинстве своем раскритиковали фото. "Я бы никогда не пустила ее на свое торжество в таком виде", "Я чувствую, что она надела его из мести, чтобы насолить невесте. Иначе зачем приходить на свадьбу в бюстгальтере и без топа?", "Это чудовищный наряд", – отмечают юзеры в комментариях.

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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