Девять часов игры на аккордеоне без остановки. В Украине устанавливают новый рекорд

Музыкант Иван Сухой использует необычную технику игры на инструменте

В Украине устанавливается удивительный рекорд по самой продолжительной игре на аккордеоне. Взялся за это музыкант с Черкащины Иван Сухой, который уже девять часов подряд играет на инструменте.

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Виртуоз начал концерт с национального гимна Украины и планирует им завершить свое выступление. Всего в его арсенале 175 песен, основная часть которых – народные композиции. Выполняет их он на левой клавиатуре обеими руками. Эту технику игры на инструменте впервые зафиксируют, как национальный рекорд Украины.

"Я увидел у белоруса эту технику, но он играл медленно и мало. Я играю в быстром темпе", – рассказал Иван Сухой.

Музыкант Иван Сухой Фото: скриншот

Музыкант может делать лишь небольшие перерывы. Но он играл без остановки шесть часов подряд и таким образом, по правилам установления рекордов, смог накопить 30 минут и потратить их на сон. Больше перерывов делать не планирует.

Начал играть Иван Сухой еще в полночь, а завершит сольный концерт в двенадцать дня. Тогда и должны зафиксировать рекорд по самой продолжительной игры на аккордеоне Украины.

Тем временем женщина с 53-сантиметровой талией замахнулась на мировой рекорд.

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