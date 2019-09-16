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Диета, в которую входит жареная курица, помогла женщине похудеть на 63 кг: фото

Жительница Великобритании поделилась секретами сброса веса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Эрика Ли похудела на 63 кг
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh

Весившая почти 140 килограммов жительница Великобритании по имени Эрика Ли благодаря новой диете и физической активности похудела на 63 кг. Сейчас она готовится к участию в полумарафоне, который пройдет в следующем феврале. Об этом сообщает издание The Sun.

Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
Эрика Ли похудела на 63 кг
Фото: instagram.com/sweet_pea_leigh
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Женщина рассказывает, что поставила себе цель похудеть после того, как врач сообщил ей об угрозе ранней смерти из-за избыточного веса. Ли почти не могла двигаться, вела сидячий образ жизни и страдала от болей во всем теле. Британка неоднократно пыталась сбросить вес, но каждый раз терпела неудачу.

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Эрика начала заниматься с персональным тренером: начала бегать и стала делать упражнения дома по 30 минут три раза в неделю. Также она перешла на здоровое меню: постепенно убрала жирные продукты из своего рациона, хотя ела жареную курицу и небольшую порцию мороженого с брауни почти ежедневно.

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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