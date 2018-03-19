Дизайнер придумала "секретную комнату" для дочери: невероятные фото

Сегодня, 08:34

Секрет кроется в старом шкафу за 250 долларов

Секретная комната. Фото: pixabay
Секретная комната. Фото: pixabay

Одиннадцатилетней Сильвии из Денвера (США) крупно повезло: ее мать Лаура Медикус – не только дизайнер интерьеров, но и человек, отлично понимающий желания подростков. Планируя ремонт в комнате своей дочери, она решила отказаться от обычного встроенного шкафа и придумала кое-что поинтереснее.

"Меня всегда интриговали секретные двери и комнаты, и у меня возникла идея замаскировать таким образом ее гардероб", – рассказывет Лаура.

За 250 долларов она приобрела винтажный шкаф, еще столько же ушло на оборудование ниши в комнате Сильвии. Когда работы были закончены, вход в нишу закрыли шкафом, а из его задней стенки сделали проход.


Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Так у ее дочери появилась не просто гардеробная, а место, где она может уединиться с книгой или собственными мыслями. Не проходит и дня, чтобы Сильвия не зашла в свой тайник.

"Я одеваюсь там, болтаю по телефону с друзьями, читаю книги. Мне нравится скрываться от всего", – говорит девочка.

Друзья, которым она показала свою "Нарнию", тоже пришли в полный восторг, и теперь уговаривают родителей последовать примеру Лауры. Она же с удовольствием поделилась своей идеей в блоге, добавив, что ее любимая часть работы – радость, которую ежедневно испытывает ее дочь от своей комнаты.

Напомним, молодожены сделали из вагончика уютный дом-мечту со всеми удобствами.

Кроме этого мы писали, что белорусская семья построила удобный дом на 16 "квадратов"За основу они взяли проект немецкого архитектора, который спланировал микродом для одного студента.

Также сайт "Сегодня" опубликовал интересные фото, как молодожены сделали из вагончика уютный дом-мечту со всеми удобствами.

Смотрите также видео, как в нидерландах изобрели дом-трасформер
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Источник:

today.com

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