Дизайнер придумала "секретную комнату" для дочери: невероятные фото

Одиннадцатилетней Сильвии из Денвера (США) крупно повезло: ее мать Лаура Медикус – не только дизайнер интерьеров, но и человек, отлично понимающий желания подростков. Планируя ремонт в комнате своей дочери, она решила отказаться от обычного встроенного шкафа и придумала кое-что поинтереснее.

"Меня всегда интриговали секретные двери и комнаты, и у меня возникла идея замаскировать таким образом ее гардероб", – рассказывет Лаура.

За 250 долларов она приобрела винтажный шкаф, еще столько же ушло на оборудование ниши в комнате Сильвии. Когда работы были закончены, вход в нишу закрыли шкафом, а из его задней стенки сделали проход.











Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Секретная комната. Фото: Facebook

Так у ее дочери появилась не просто гардеробная, а место, где она может уединиться с книгой или собственными мыслями. Не проходит и дня, чтобы Сильвия не зашла в свой тайник.

"Я одеваюсь там, болтаю по телефону с друзьями, читаю книги. Мне нравится скрываться от всего", – говорит девочка.

Друзья, которым она показала свою "Нарнию", тоже пришли в полный восторг, и теперь уговаривают родителей последовать примеру Лауры. Она же с удовольствием поделилась своей идеей в блоге, добавив, что ее любимая часть работы – радость, которую ежедневно испытывает ее дочь от своей комнаты.

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