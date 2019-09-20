Дизайнеры придумали чудо-посуду: появилось видео

Эксперты разработали для авиакомпаний съедобную посуду из биоотходов

Дизайнеры разработали съедобную посуду Фото: Depositphotos

Авиаперевозчики смогут отказаться от пластиковой посуды, а пассажиры – насладиться съедобными контейнерами для еды. Лондонские дизайнеры разработали съедобную посуду из биоотходов – банановых шкурок, водорослей и рисовой шелухи.

Авиаперевозчики ежегодно выбрасывают почти шесть миллионов тонн пластиковой посуды, а таким набором смогут окончательно с ним распрощаться. Те элементы пластика, которые нельзя съесть, биоразлагаются.

Ранее в авиакомпании Air New Zealand заявили, что в ближайшее время также полностью откажутся от использования предметов из пластика. Планируется, что на всех рейсах перевозчик прекратит использовать пластиковые стаканчики, бутылки с водой, пакетики для соусов и лотки для обедов. В общей сложности, речь идет о 55 миллионах разных предметов, которые изготовлены из пластика.

Пластиковое загрязнение стало проблемой планетарного масштаба. Этот материал в больших количествах находят всюду: начиная от морских глубин и заканчивая Эверестом, где уже проводят специальные акции по уборке мусора, который оставляют альпинисты.

Ранее "Сегодня" писали, почему весь мир отказывается от пластиковых трубочек. Кроме этого, мы рассказывали, как в Запорожье изготавливают посуду по древней технологии.

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